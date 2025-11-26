SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador João Victor de Souza Alves Pereira, conhecido como João do Grau, foi solto nesta quarta-feira (26) após pagar uma fiança de R$ 30 mil. A informação foi confirmada à reportagem pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Liberdade provisória foi concedida após audiência de custódia. O influenciador não poderá se ausentar da Comarca de Jacupiranga por mais de cinco dias sem autorização e terá que manter o endereço atualizado.

Vídeo mostra João do Grau deixando a delegacia. Na imagem, publicada em um perfil atribuído ao influenciador e enviado à reportagem pela defesa dele, João aparece cumprimentando outras pessoas.

Influenciador publicou desabafo, acompanhado do vídeo. "Saindo pela porta da frente. Quem não deve não teme. Liberdade, meus amigos. 'QDG' vai voltar, só que de um jeito que vocês nunca viram. Só questão de tempo, o homem lá em cima já me falou", diz a publicação.

PRISÃO

João do Grau foi preso em flagrante ontem em Jacupiranga, no interior de São Paulo. Ele foi detido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.

Policiais civis apreenderam uma pistola 9 mm com três carregadores e 55 munições. Os agentes também encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada e simulacro de arma de fogo. Policiais também apreenderam R$ 12.830 em espécie, dois relógios dourados, coldres e documentos financeiros.

O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo na Delegacia de Cajati. A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse à reportagem que a polícia pediu que a prisão de João fosse convertida em preventiva (por tempo indeterminado).

A secretaria não respondeu à reportagem o teor da operação na residência de João. Porém, em junho, o influenciador divulgou no Instagram que não estava fazendo a divulgação de rifas em razão de uma investigação contra ele, aberta desde 2021, que ainda estava em andamento.