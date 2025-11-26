SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher conhecida como "Barbie do Crime" foi presa em Piracicaba, no interior de São Paulo, investigada por integrar uma quadrilha que se infiltrava em condomínios de luxo para furtar moradores.

Paola Carita Gobel, também conhecida como "Mulher Gato", foi presa na quinta-feira (20). Três homens também foram presos por supostamente integrar o grupo, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública).

Moradores de um condomínio em Piracicaba denunciaram a quadrilha à polícia após estranharem a movimentação dos quatro suspeitos. Eles se mudaram para o local após alugarem uma casa, levando apenas colchões, e foram flagrados filmando os vizinhos enquanto cobriam o rosto.

Grupo produziu contrato falso de aluguel, aponta a investigação. O suposto locador seria um servidor público, que negou a negociação, informou o delegado Marcel Willian Oliveira de Souza, em coletiva de imprensa na segunda-feira (24). Policiais também localizaram um boletim de ocorrência registrado pelo homem por utilização indevida dos dados cadastrais dele.

Policiais também apreenderam com a quadrilha um carro roubado com placa adulterada. Os quatro foram autuados pelos crimes de invasão de domicílio, receptação, uso de documento falso, falsidade ideológica, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

A reportagem tenta localizar a defesa de Paola e dos outros suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.