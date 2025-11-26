SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou a décima morte confirmada por intoxicação de bebida contaminada com metanol, segundo boletim divulgado pelo governo nesta quarta-feira (26). O caso confirmado é de um jovem de 26 anos, morador de Sorocaba.

Felipe Henrique Alves da Silva morreu em 16 de agosto, segundo a prefeitura local. A morte aconteceu depois que o jovem apresentou sintomas característicos: dores de cabeça, náusea e ânsia após o consumo de bebida alcoólica.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a perícia confirmou nesta terça-feira (25) que a morte do jovem foi causada por intoxicação com metanol associada com cocaína.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima já não registrava sinais vitais, diz a prefeitura. "A Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, segue fiscalizando estabelecimentos com atividades de vendas de bebidas alcoólicas."

Os mortos confirmados em São Paulo são, além de Felipe, quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos, moradores da capital; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco; e um homem de 37 anos, de Jundiaí.

O estado teve 49 casos confirmados e 516 suspeitas descartadas. Três casos permanecem sob investigação, além de cinco mortes: uma em Guariba, de um paciente de 39 anos, uma em São Vicente, de 32 anos, uma de São José dos Campos, de uma pessoa de 31 anos, e duas em Cajamar, com 29 e 38 anos.

Na mais recente atualização feita pelo Ministério da Saúde, em 29 de outubro, o Brasil registrava 59 casos confirmados de intoxicação por metanol e outros 44 estavam em investigação. São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso têm casos confirmados.