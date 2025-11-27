SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano deve se preparar para a chegada de dias quentes, mas sem guardar o edredom. Ao menos até o próximo domingo (30), as madrugadas e os inícios de manhãs serão frios. Por outro lado, a temperatura no meio da tarde sobe gradualmente.

No domingo, por exemplo, a amplitude térmica poderá chegar a 22°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste dia a temperatura deverá oscilar entre 14°C e 36°C na região da estação meteorológica de São do Mirante de Santana, na zona norte, onde é feita a medição oficial na cidade.

Nesta quinta, o dia deve amanhecer com termômetros na marca de 13°C. A tendência é que a temperatura chegue a 27°C no período da tarde.

Há possibilidade de chuvas isoladas, de acordo com o órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Entretanto, conforme os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, índices de umidade relativa do ar poderão ficar em tono de 40% ?índice abaixo de 60% é prejudicial à saúde de crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias.

A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade no final do dia, afirma o órgão municipal.

Na sexta-feira (28), quando há previsão de céu aberto e sem nuvens, a temperatura deve oscilar entre 13°C e 29°C na capital paulista, chegando a superar os 30°C em algumas regiões do município.

No sábado (29), a máxima pode alcançar a marca de 31°C e chegar a 36°C no domingo.

O calor predomina no interior do estado nesta quinta-feira, também com baixa umidade relativa do ar, afirma a agência Climatempo.

Em Barretos, no noroeste paulista, a máxima poderá atingir 34°C. A mesma temperatura é esperada para a região de Araçatuba.

Em Santos, na Baixada Santista, a máxima deverá chegar a 27°C nesta quinta-feira. Conforme o Inmet, o céu deverá ter muita nebulosidade e há possibilidade de chuva isolada. O tempo, entretanto, deve seguir firme até o domingo

A previsão é semelhante para esta quinta no litoral norte paulista. Entretanto, na sexta, a tendência é de pancadas mais fortes de chuva em cidades como Caraguatatuba.