SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ranking mostra Brasil como líder em supersalários no funcionalismo, governo Lula vive crise com o Congresso, soldados são baleados a um quarteirão da Casa Branca e outras notícias para começar esta quinta-feira (27)

VIDA PÚBLICA

Brasil fica em primeiro em ranking de supersalários no funcionalismo, com gasto de R$ 20 bilhões. Estudo compara a elite do serviço público no país com o funcionalismo de outros dez países.

POLÍTICA

Congresso esquece Bolsonaro, escala crise com Lula e põe em risco agenda do governo. Motta forma bloco para empoderar centrão e isolar PT e PL na Câmara.

JAIR BOLSONARO

Bolsonaro e militares terão patentes julgadas no STM em 2026 por colegas de farda e ex-subalternos. Casos de cinco militares devem ser sorteados separadamente, e não reunidos sob única relatoria.

STF

Moraes intima defesa de Bolsonaro a explicar uso de celular de Nikolas durante visita. Visita ocorreu pouco antes de ex-presidente ser preso preventivamente por decisão de Moraes.

ECONOMIA

Petrobras deve cortar investimentos para enfrentar petróleo mais barato. Novo plano de negócios para o período 2026-2030 será divulgado nesta quinta-feira (27).

COMÉRCIO

China barra 69 mil toneladas de soja brasileira e suspende 5 produtores. Unidades de SP e RS das gigantes Cargill, Louis Dreyfus, CHS e 3Tentos foram suspensas.

HONG KONG

Incêndio em conjunto residencial de Hong Kong mata ao menos 55, e polícia prende três. Outras 45 pessoas estão feridas; fogo que atingiu torres de complexo em Tai Po foi controlado,

ESTADOS UNIDOS

Dois soldados da Guarda Nacional são baleados perto da Casa Branca, nos EUA. Suspeito também está ferido e foi preso, segundo polícia de Washington; militares estão em estado grave.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Castro autoriza venda no RJ de spray de pimenta para mulheres em farmácias. Governador Cláudio Castro sancionou lei que autoriza venda do produto em farmácias.

TRÂNSITO

Pedágio freeflow na Dutra começa em 6 de dezembro. Cobrança será feita em trecho de 21 km entre a marginal Tietê e Arujá (SP).

ALIMENTAÇÃO

Anvisa suspende venda de lote de vinagre de maçã Castelo por excesso de aditivo. OUTRO LADO: empresa diz que 'coopera com reguladores' e 'comunicou prontamente os consumidores'.

NATAL

Maioria dos panetones de chocolate em degustação tem massa pesada demais. Outra crítica foi para recheios com pedaços de chocolate que não derretiam na boca.

ECONOMIA

Leilão da Receita tem carros, smartphones, videogames e notebooks. Lances começam nesta quinta-feira (27) e vão até a próxima quarta (3).

BELEZA

Como é fazer um procedimento estético em uma clínica na Coreia do Sul. País é conhecido pelo pioneirismo no cuidado com a pele e também pela pressão estética.