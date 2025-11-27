SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha no sistema de sinalização faz os trens da linha 9-esmeralda, operada pela ViaMobilidade, circularem com velocidade reduzida na manhã desta quinta-feira (27), em São Paulo.

As composições circulam com lentidão desde às 7h14, no trecho entre as estações Vila Olímpia e Pinheiros.

Foram acionados 40 ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência) parar transportar os passageiros gratuitamente no trecho afetado.

Plataformas das estações de toda a linha ficaram cheias.

Não há previsão para a normalização da circulação, segundo a Viamobilidade.