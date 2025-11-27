RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um grupo de homens armados de fuzis foi flagrado na manhã desta quinta-feira (27) subindo o morro do Fubá, em Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens, registradas pela TV Globo, mostram suspeitos em fila indiana por trilhas no meio da mata. Alguns usavam coletes, balaclavas e roupas camufladas.

Segundo a polícia, seriam traficantes de drogas que fugiam de uma operação em andamento na região, parte da ação Barricada Zero, que busca remover barreiras instaladas pelo tráfico em diversos pontos do estado. Agentes entraram na comunidade com veículos blindados, e moradores relataram intensa troca de tiros durante a ação.

Nesta quinta (27), o governo realiza mais uma etapa da Operação Barricada Zero na zona norte do Rio e em mais seis municípios. Na Cidade Alta, também na zona norte, criminosos tentaram impedir a entrada dos policiais incendiando pneus e outros objetos.

Em Campinho, houve disparos contra os agentes, o que levou a Polícia Militar a fechar a avenida Brasil por cerca de uma hora, entre 4h20 e 5h30. A via já está liberada nos dois sentidos.

A operação ocorre simultaneamente em São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados. Desde o início da Barricada Zero, já foram removidas 1.168 toneladas de material usado nos bloqueios.

As equipes seguem mobilizadas na pavimentação, remoção de obstáculos e recuperação viária em áreas afetadas por bloqueios instalados pelo crime.

Em nota, o governo afirmou que a ação é "coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e apoiada por retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e forças de segurança, a operação é contínua e busca impedir a reinstalação das barricadas e garantir o direito de ir e vir da população".