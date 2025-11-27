SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quinta-feira (27) um dos nomes mais importantes da expansão armada do CV (Comando Vermelho) na zona oeste da capital e um dos mais procurados do estado.

Carlos Antônio Gomes Júnior, 24, conhecido como "Braddock", é apontado como líder de um dos grupos mais violentos da facção. Núcleo liderado pelo traficante teria sido responsável por recentes invasões em comunidades na zona oeste do Rio, em um processo de disputa por territórios.

Ele foi encontrado na Vila Kennedy. Braddock já era monitorado pela Polícia Civil, que nas primeiras horas do dia conseguiu determinar sua movimentação e identificou o local exato onde ele estava escondido. Um vídeo mostra o momento em que ele sai de um imóvel algemado e acompanhado por agentes.

Braddock comandava o que se tornou a principal célula ofensiva e de ataque da facção. A investigação descobriu que ele é responsável por ataques diretos para tomada de áreas rivais, avanços com fuzis, expulsão de grupos opositores e imposição de domínio à força em comunidades inteiras.

O grupo dele já teria atuado em regiões de milícia de Campo Grande e Santa Cruz antes de se aliar ao CV. Segundo a polícia, nos últimos meses, os criminosos armados se concentraram em atacar principalmente na Favela da Carobinha e locais no entorno, "gerando intenso conflito armado e colocando civis em risco permanente".

Ele também é acusado de ser um dos envolvidos no latrocínio de um policial penal. No ano passado, pelo menos sete homens armados com fuzis e pistolas mataram Henry dos Santos Oliveira, 51, que tentou detê-los durante um assalto a um depósito de bebidas.