SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo ficará suspenso entre os dias 22 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026, em razão do baixo fluxo de veículos no período de festas de final de ano, conforme informações da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

A restrição volta a vigorar no dia 12 de janeiro de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade desta quinta-feira (27).

Vão continuar valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições: zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição ao fretamento.

O rodízio municipal restringe a circulação no Anel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e juntas provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

O desrespeito à regra é considerada infração média, acarreta quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e a multa é de R$ 130,16.