RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O influenciador Ruan Carlos da Silva Morais, conhecido como Cearense, foi morto após ser atingido por tiros durante uma abordagem policial na madrugada de terça-feira (25) em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza.

Ele tinha 18 anos e foi atingido quando pilotava uma motocicleta levando a namorada. Nas redes sociais, Ruan tinha mais de 200 mil seguidores.

A Polícia Militar do Ceará disse que foi acionada para averiguar uma queixa de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região.

Durante patrulhamento na área, os policiais viram o casal em uma motocicleta em alta velocidade. Segundo a PM, foi dada ordem de parada, mas o veículo não teria parado. Em seguida, os agentes iniciaram uma perseguição.

Amigos disseram que Ruan foi atingido por disparos e perdeu o controle da moto após policiais ordenarem a parada e atirarem contra o casal.

A versão da polícia diz que, durante o trajeto, o condutor da motocicleta efetuou disparos em direção aos policiais, que revidaram. "A perseguição seguiu por diversas ruas até que, na avenida Padre José Holanda do Vale, a moto perdeu o controle ao colidir com o meio-fio, ocasionando a queda dos ocupantes", diz nota divulgada pela PM.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38. Segundo a corporação, a arma havia sido utilizada em uma tentativa de homicídio, quando uma adolescente foi apreendida suspeita de envolvimento com o crime. A Polícia Militar afirma ter localizado o revólver próximo ao local onde a moto tombou, contendo munições deflagradas e intactas.

A namorada de Ruan, de 16 anos, foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob escolta.

Ruan morreu na hora. Segundo a polícia, ele possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude.

A motocicleta foi apreendida.

Ruan publicava nas redes sociais vídeos com manobras de motociclistas e divulgava conteúdo de sua vida pessoal.