SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quinze estados das regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste estão sob alerta de perigo e perigo potencial para chuvas hoje.

Alerta foi emitido pelo Inmet Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange quase todas as regiões do país. Aviso vale para chuvas, queda de árvores, ventos e alagamentos.

Faixa amarela para perigo potencial abrange 15 estados. mais o Distrito Federal São eles: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Distrito Federal e Goiás tem risco maior de chuva e ventos intensos. Em partes destes estados, a chuva pode alcançar entre 50 e 100 mm e as rajadas de vento podem atingir entre 60 e 100 km/h. Há também maior probabilidade de alagamentos e quedas de árvores.

Região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul não têm previsão de chuva. Nesses locais, previsão é de que temperatura aumente gradualmente até o fim da semana, com sol e tempo ameno. Apesar disso, não está descartada a possibilidade de chuva pontual no litoral de Santa Catarina e Paraná.

Região sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e todo o estado de São Paulo devem tem baixa umidade do ar. São esperados índices entre 30% e 50% de umidade relativa do ar. O ideal para a saúde, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é de, no mínimo, 60%.

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e norte do Piauí e Maranhão também não têm previsão de chuva volumosa. Se chover, será em forma de pancadas isoladas e sem grandes acumulados. A umidade relativa do ar deve ficar entre 20 e 30%, previsão que se estende para a faixa centro-norte do Piauí.