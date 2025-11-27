SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do advogado e professor de uma escola internacional bilíngue de São Paulo foi encontrado carbonizado na última segunda-feira (24), em um terreno no bairro Jardim Ângela, no extremo sul da capital paulista.

Último registro de Fábio Schlichting, 41, com vida foi feito no último sábado. Câmeras de segurança do prédio onde ele morava, na zona sul da capital paulista, registraram ele saindo sozinho do imóvel no início da madrugada, por volta das 0h11. Fábio caminha pelo estacionamento, entra no carro, um veículo Jeep Renegade de cor cinza, e deixa o local.

Carro foi encontrado a cerca de 24 quilômetros da casa onde Fábio e marido viviam. Corpo carbonizado também estava na mesma região.

Marido havia registrado um boletim de ocorrência por desaparecimento. No documento, o homem, que é médico, relatou que no último sábado saiu de casa por volta das 23h e foi para uma festa. Fábio teria ficado em casa. Quando o companheiro retornou, por volta das 7h do domingo, ele não encontrou a vítima no apartamento.

Professor não respondeu mensagens e nem atendeu as ligações feitas pelo marido. Ele entrou em contato com parentes e amigos de Fábio, que também não sabiam onde ele estava.

A morte é investigada pela Divisão de Homicídios do DHPP. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

O corpo dele foi enterrado ontem no Cemitério Municipal de Vinhedo, no interior de São Paulo. "Homenagem ao nosso querido e brilhante professor de Inglês Jurídico, Fabio Schlichting, uma enorme perda como profissional e como ser humano. Atencioso e dedicado, ético e generoso, fará muita falta... Nossos sentimentos à família e amigos", diz um texto publicado nas redes sociais da Bilingual Minds, consultoria em ensino bilíngue.

Ele lecionava português e inglês na Escola Suíço-Brasileira de São Paulo. Procurada pela reportagem, a escola não se posicionou.

Além de professor de línguas estrangeiras, Fábio também era advogado empresarial e consultor jurídico. No Instagram, a OAB subseção Jabaquara/Saúde lamentou a morte dele. "Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de imensa dor".