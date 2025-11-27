SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (27) uma operação contra uma rede clandestina de produção, fracionamento e comercialização de canetas emagrecedoras do princípio ativo do Mounjaro (Tirzepatida). O medicamento é utilizado para tratamento de diabetes e obesidade.

Estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em clínicas, laboratórios, estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

Segundo a PF, o grupo mantinha uma estrutura de fabricação dos medicamentos em condições fora dos padrões sanitários. Era realizado o envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular.

A PF identificou que o grupo produzia as canetas em grande quantidade, como numa linha de fábrica ?algo proibido para farmácias de manipulação, que só podem preparar medicamentos individualizados e em pequenas escalas, mediante prescrição.

A apuração também revelou a comercialização do material por meio de plataformas digitais, sem controles mínimos de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade, elevando o risco sanitário ao consumidor.

O grupo também usava ações de marketing digital para levar o público a acreditar, de forma enganosa, que era permitido produzir tirzepatida de maneira contínua e rotineira, como se fosse um medicamento liberado para fabricação comum.

As ações desta quinta-feira têm como objetivo interromper a atividade ilegal, identificar os responsáveis pela produção e distribuição das canetas e apreender documentos, equipamentos e insumos que serão usados em análises laboratoriais e perícias técnicas.

A operação conta com o apoio da Anvisa (Agência Nacional de Vigiância Sanitária) e das Vigilâncias Sanitárias dos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco.