SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 21 anos foi preso ontem em Salvador suspeito de extorsão, estupro e roubo a homens com quem marcava encontros por meio de aplicativos de relacionamento.

Alvos mais comuns do homem eram turistas. Segundo a investigação da Polícia Civil da Bahia, o suspeito conhecia as vítimas pela internet e marcava os encontros.

Ele se encontrava com as vítimas e se apresentava como profissional do sexo. Em seguida, começava a exigir bens e dinheiro dos homens e os ameaçava dizendo que era integrante de um grupo criminoso.

Ameaças eram violentas. Vítimas relataram à Polícia Civil que ele usava armas brancas, como tesouras e facas, e os agredia para forçá-los a entregar o que ele queria.

Suspeito tem oito registros desse tipo de ocorrência contra ele. Todos relatam o mesmo modus operandi: uso de violência e ameaças para extorquir as vítimas.

Polícia apura existência de uma rede criminosa. Segundo a delegada Marcela Abreu, titular da Deltur (Delegacia de Proteção ao Turista), responsável pela investigação, os agentes seguem em busca de elementos para identificar novas vítimas e verificar se o suspeito preso agia sozinho ou se contava com o suporte de uma quadrilha.

Delegada pede que vítimas se manifestem. "Pedimos que pessoas que tenham passado por situações semelhantes denunciem, procurem uma unidade policial ou contribuam com informações pelo Disque Denúncia, 181", afirmou, em nota.