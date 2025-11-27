No Sítio Roberto Burle Marx, a primeira florescência ocorreu em 1994 e a palmeira morreu em 1997. Foi plantada uma nova Talipot no local que já está com quase 30 anos. Atualmente o sítio tem cinco dessas palmeiras raras e muitas mudas que são replantadas no lugar das que morrem. Marlon Souza informou que no lugar de origem, como na Índia, por exemplo, as Talipot vivem mais do que 40 anos. Dependendo do lugar, elas podem viver mais tempo.

Fenômeno raro

A chefe do Setor de Curadoria da Coleção Viva do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Thaís Hidalgo, afirmou à Agência Brasil que como as Talipot florescem entre 30 e 80 anos, é um espetáculo que muita gente vê uma vez na vida. E só e a gente nunca sabe quando vai acontecer. Pode ser em 30 anos ou pode demorar 80 anos. É um fenômeno raro e interessante.

Segundo Thaís, afloração da Talipot é um misto de alegria e tristeza, porque a gente fica feliz de ver o espetáculo, mas triste porque sabe que ela vai morrer depois.

Atualmente, o parque tem duas palmeiras da espécie adultas florescendo e uma mais jovem, plantada no lugar da que floriu há dez anos.

Mas temos outras mudas e a ideia é substituir as que forem morrendo e colocar novo exemplar dessa espécie lá. A Talipot possui a maior florescência ramificada, que atinge de cinco a sete metros de altura. Parecem fogos de artifício no topo da palmeira. É um episódio que encanta ver..

Essa palmeira ornamental tem um crescimento lento porque, em si, a palmeira é muito grande. Suas folhas em leque podem atingir até cinco metros de diâmetro. Para atingir seu porte completo, ela demora mais de 20 anos, explicou Thaís. A Talipot é típica de locais tropicais úmidos.

As condições climáticas influenciam o desenvolvimento da palmeira. A gente imaginava que demoraria 70 anos para florescer, mas as do Aterro do Flamengo começaram aos 40 anos. O fato de florescer mais rápido no Brasil talvez tenha a ver com o ambiente onde a planta se encontra."

