BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira (27) uma advogada apontada pelas autoridades como a principal articuladora externa do líder da facção BDM (Bonde do Maluco), que cumpre pena no presídio da Serrinha.

O BDM é uma facção local aliada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e rival do CV (Comando Vermelho) na Bahia.

Poliane França Gomes foi detida no bairro de São Caetano, em Salvador, com aproximadamente R$ 190 mil em espécie, de acordo com a polícia. A reportagem não localizou a pessoa responsável pela defesa dela.

Em nota, a seccional baiana da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) afirmou que uma integrante da comissão de direitos e prerrogativas da entidade acompanhou a prisão, como determina a legislação federal.

De acordo com a corporação, a suspeita mantinha relacionamento com o chefe da facção e era responsável pela comunicação entre os líderes externos com os integrantes da organização criminosa que estão detidos.

Ela também é suspeita de transmitir ordens dos líderes da BDM, reorganizar territórios e articular cobranças da facção, de acordo com os investigadores.

A operação desta quinta mirou as frentes operacional e financeira da organização criminosa e cumpriu 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, e outras cidades baianas, com 220 policiais civis.

As ações também aconteceram em Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo. Entre os materiais recolhidos foram encontrados um revólver calibre .357, aparelhos eletrônicos e porções de drogas ilícitas.

Segundo a polícia, foram apreendidos sete automóveis, uma moto aquática, um haras com cavalos de raça e uma usina de energia solar avaliada em cerca de R$ 1 milhão.