SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O professor Aluísio Augusto Cotrim Segurado, da Faculdade de Medicina, ficou em primeiro lugar na eleição interna para definir o novo reitor da USP (Universidade de São Paulo). A votação online ocorreu nesta quinta-feira (27) em uma assembleia universitária, mas seu nome ainda terá que ser confirmado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A assembleia é responsável por indicar a lista tríplice, com a ordem das chapas mais votadas. A decisão final cabe ao governador, que tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos candidatos da lista.

A chapa de Segurado, a USP pelas Pessoas, que tem Liedi Légi Bariani Bernucci como vice-reitora, recebeu 1.270 votos.

Em segundo ficou a chapa Nossa USP (reitora Ana Lúcia Duarte Lanna e vice-reitor Pedro Vitoriano de Oliveira), com 713 votos.

E, em terceiro, a chapa USP Novo Tempo (reitor Marcílio Alves e vice-reitora Silvia Periera de Castro Casa Nova), com 340 votos.

Tradicionalmente, o mais votado pela comunidade universitária da USP é o escolhido, mas já houve casos, como em 2009, quando o então governador José Serra indicou o segundo colocado, João Grandino Rodas.

A assembleia é formada por integrantes do Conselho Universitário, além dos Conselhos Centrais, congregações das unidades e os conselhos deliberativos dos museus e institutos especializados. A maioria é de docentes titulares, mas também representantes de funcionários e estudantes.

O escolhido ou escolhida assumirá em janeiro de 2026 e deve ficar no cargo até o fim de 2030.

Com 4.969 votos, Segurado já havia sido o mais votado na consulta feita a docentes, alunos e funcionários no último 18. Ele foi seguido por Ana Lanna (4.062) e Marcílio Alves (1.967), mesma sequência da votação oficial.