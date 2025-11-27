SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram após um acidente na rodovia Anchieta em Cubatão (SP) por volta das 17h desta quinta-feira (26). A ocorrência foi no quilômetro 52, sentido sul, e envolveu quatro carretas, seguida de tombamento e incêndio no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A rodovia foi totalmente interditada no momento do acidente. Entre as vítimas, uma delas foi ejetada do veículo e a outra ficou presa nas ferragens. Outras duas pessoas também foram atingidas, mas saíram ilesas, segundo concessionária Ecovias.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a via foi parcialmente liberada no início da noite, sob cuidados do policiamento.

Em nota, a Ecovias afirma que a operação 5x3 está em vigor, com a pista norte sendo utilizada para seguir em direção ao litoral. Na rodovia, há lentidão do quilômetro 17 ao 20 devido ao alto fluxo de veículos no sentido litoral. Também há pontos de congestionamento entre o quilômetro 36 e 40, além de interdição do 40 ao 55 também no sentido litoral, devido ao acidente.

No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 64 ao 61. Na rodovia Imigrantes, há lentidão do 68 ao 70 no sentido litoral.