SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens do circuito interno de monitoramento registram o momento em que o agente penitenciário Gilson Júnior dos Santos atira contra um vizinho de sua residência dentro de um supermercado em Marília, no interior de São Paulo. A vítima, Johnny da Silva Sarmento, sobreviveu.

O caso ocorreu no último dia 15 em uma unidade da rede Tauste, e as imagens foram obtidas pela Folha nesta quinta-feira (27).

Procurada, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) não se manifestou até a publicação deste texto. A rede Tauste disse reforçar "que está colaborando com as investigações e permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos".

Alvo de um mandado de prisão preventiva, o agente penitenciário está foragido. Advogado dele, Jader Gaudencio Filho disse à reportagem que a defesa colabora com a investigação e que entrou com habeas corpus no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) pedindo a revogação da preventiva.

Segundo o advogado, o agente penitenciário vinha sendo ameaçado pela vítima, contra quem chegou a registrar um boletim de ocorrência por ameaça em 2018.

As imagens mostram a dinâmica do incidente, que ocorreu no início da noite.

Gilson entrou no supermercado ao lado da mulher às 18h56. Três minutos depois ele encontra Johnny, seu vizinho, em um dos corredores do estabelecimento. Nesse momento ambos começam a se estranhar.

Distantes alguns metros um do outro, eles começam a trocar insultos, e o agente chega a pôr a mão na cintura. Em dado momento Johnny sinaliza avançar contra Gilson e é contido pela companheira, ao lado dele naquele momento.

Segundos depois a vítima procura um segurança do supermercado, com quem conversa durante pouco mais de um minuto. Esse segurança, então, passa a acompanhá-lo durante as compras.

Por volta das 19h02, Johnny vai até um corredor ao lado do segurança e exibe algo ao profissional apontando o dedo. As imagens não mostram o que estava ao final daquele setor, mas segundos depois, às 19h03, ele e a vítima voltam a se estranhar na seção de hortifruti. Ambos discutem, e o segurança chega a conter a vítima.

Os disparos vieram às 19h04, quando Gilson entrou em um dos corredores e avistou Johnny do outro lado do local. O agente correu em direção a ele, sacou a arma, driblou o segurança que acompanhava a vítima e atirou contra ela.

O caos se instala em questão de segundos: clientes e funcionários se deitam, tentam se esconder e outros buscam abrigo em outros departamentos do supermercado.

Johnny tenta correr, é alvo de pontapés e cai sentado no espaço onde fica a cadeira de um dos caixas. Gilson dá dois chutes na vítima, um dos quais no rosto, e vai embora do estabelecimento.

Não há informações sobre quantos tiros foram efetuados, mas três deles atingiram Johnny. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília e precisou ser submetido a cirurgia. Deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última segunda-feira (24) e seu quadro hoje é estável.

O atrito entre o agente e seu vizinho não é novo. Em 2018, o servidor da SAP chegou a registrar boletim de ocorrência contra o morador alegando ter sido fechado por uma motocicleta conduzida por ele ao chegar em sua residência.

"Quando fechou seu veículo em via pública, o autor fez um gesto simulando pegar uma arma de fogo, disse para a vítima que 'agente penitenciário tem que morrer' e que 'os caras da zona sul e Nova Marília [bairro do município] iriam acertar as contas com ele", afirma a ocorrência da época.

A defesa do agente penitenciário afirmou que "Gilson já vinha sendo ameaçado por Johnny há algum tempo, fato repetido por Johnny na data do episódio no interior do supermercado, que se encaminhava a uma iminente agressão física".

"Gilson é policial penal há mais de 20 anos e nunca teve nenhuma intercorrência como essa. Trata-se de fato isolado e trágico na vida dele", declarou.

Disse também que Johnny "hoje figura como vítima, ostenta extensa ficha criminal, com condenações transitadas em julgado, entre elas, justamente pelos delitos de ameaça e lesão".

"Há diversos vídeos em redes sociais que mostram Johnny, com seu rosto parcialmente encoberto, manuseando um facão. Ou seja, diante dessas particularidades, e ante à insistência por parte de Johnny, tendo em vista toda a perseguição no interior do supermercado, havia claro e real temor de Gilson que as ameaças perpetradas por Johnny fossem concretizadas", acrescenta.

A defesa de Johnny disse que por ora não vai se manifestar.

No boletim de ocorrência sobre o caso, a mulher do agente afirmou que "Johnny provocou e ameaçou Gilson, afirmando que iria matá-lo". Afirmou também que "a desavença entre Johnny e Gilson começou quando este [o marido] tentou intervir em uma briga entre Johnny e outro vizinho".

Embora não tenha se apresentado, o agente penitenciário escreveu carta ao Poder Judiciário em que se dispôs a colaborar com as investigações caso a prisão preventiva seja revogada. Seu advogado entregou a arma usada no incidente em 19 de novembro, quatro dias após o episódio.