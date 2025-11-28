SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar seco está sobre a região Sudeste do país e deixa o clima estável em todo o estado de São Paulo nesta sexta-feira (28), com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, principalmente, nas regiões norte e noroeste.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia também será ensolarado, sem previsão de chuva e com temperaturas em elevação na região metropolitana da capital.

Enquanto os termômetros devem marcar a mínima de 15°C durante a madrugada, a máxima pode ficar na casa dos 29°C no período da tarde, com percentuais mínimos de umidade do ar em torno a ligeiramente abaixo dos 33%, o que representa atenção para a população.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), umidade abaixo dos 60% já é prejudicial à saúde de crianças, adultos e pessoas com problemas respiratórios.

A Climatempo indica que a partir do início da tarde há chance de pancadas isoladas de chuva no nordeste e leste paulista, sendo moderadas a fortes no litoral e na faixa leste.

Já no norte e noroeste, o Inmet (Instituto Nacional de Meterologia) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para a baixa umidade, com taxas que devem ficar entre 30% e 20% nos horários mais quentes, o que aumenta o risco de incêndios florestais e à saúde das pessoas.

No Vale do Ribeira, a variação de temperatura esperada nesta quarta é de 17°C a 30°C. Em Santos, de 15°C a 27°C; no Guarujá, de 20°C a 25°C; em Bertioga e em Ubatuba, de 16°C a 26°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 23°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 15°C e 30°C.

A variação deve ficar de 16°C a 30°C em Campinas, de 17°C a 30°C em Sorocaba e de 16°C a 31°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 18°C a 31°C; em Ribeirão Preto, de 17°C a 32°C; em Barretos, de 17°C a 34°C; em São José do Rio Preto, de 16°C a 31°C; em Presidente Prudente, de 19°C a 34°C; e em Araçatuba, de 17°C a 34°C.