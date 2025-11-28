SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O engenheiro Yuri Pereira Botelho, 36, do Espírito Santo, morreu na quarta-feira (26) ao ser atingido por um raio durante um passeio de bicicleta com um amigo em Machu Picchu, no Peru.

Botelho morava nos Estados Unidos há sete anos e fazia uma viagem turística com a família e um casal de amigos.

As duas mulheres e os filhos ficaram no hotel e os homens saíram para uma trilha, ao lado de um guia, na região de Cusco. O engenheiro foi atingido pelo raio durante uma tempestade.

"Lamento a partida precoce, mas agradeço a Deus por todas as alegrias que ele nos trouxe", disse o pai, Francisco Botelho Neto, ex-presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus (ES). "Foi um anjo na nossa vida e continuará a cuidar de nós no céu".

A Câmara de São Mateus decretou luto oficial de três dias nesta quinta (27) e prestou solidariedade à família do engenheiro.

O corpo de Botelho será cremado em Lima e as cinzas serão levadas para Minnesota, nos Estados Unidos. Ele trabalhava na Prefeitura de St. Louis e deixa a mulher, Kelsey, e um filho de um ano.