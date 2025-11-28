Congresso derruba vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental, Grupo Fit é alvo de operação por suspeita de fraude fiscal e outras notícias para começar esta sexta-feira (28).

AMBIENTE

Congresso derruba vetos à lei de licenciamento ambiental em derrota para Lula após COP30. Governo defendeu manutenção dos vetos pela proteção do meio ambiente e da saúde da população.

GOVERNO LULA

Alcolumbre conta votos contra Messias e ameaça sessão relâmpago para derrotar indicado de Lula; Presidente do Senado diz a aliados contabilizar 60 votos para rejeitar indicação de Lula;

MERCADO

Grupo Fit, da refinaria de Manguinhos, é alvo de operação por suspeita de fraude fiscal de R$ 26 bi. OUTRO LADO: empresa diz que débitos tributários apontados são alvo de questionamento judicial.

FOLHAJUS

Bolsonaro relata em audiência de custódia problemas de saúde e uso de 5 medicamentos. Ex-presidente disse que tem refluxo e apneia do sono e precisa de alimentação especializada.

MEDICAMENTOS

PF faz operação contra rede clandestina de fabricação de canetas emagrecedoras. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco..

PROJETO SAÚDE PÚBLICA

Brasil volta a produzir insulina depois de 20 anos; entidades falam em apagões de abastecimento. OUTRO LADO: Ministério da Saúde nega desabastecimento no SUS e diz usuário não ficou sem remédio; CFM contesta.

SÃO PAULO

Derrite deixa governo Tarcísio com queda de roubos e aumento da violência policial. Secretário de Segurança escolhe evento da Rota para se despedir, e deve ser candidato ao Senado em 2026.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO

Um mês após operação mais letal da história, investigação no Rio não consegue ligar mortes a autores. Promotoria tenta reconstituir passos da ação, mas esbarra em falta de dados e imagens.

SÃO PAULO

Embriagado, policial urina em calçada, atira para o alto e é preso em SP. Imagens mostram momento em que escrivão dispara em via do Itaim Bibi, na zona oeste.

VAREJO

Torra, de moda popular, ultrapassa faturamento da Zara e abre loja na avenida Paulista. Varejista deve atingir vendas de R$ 2,6 bilhões este ano e já foi autorizada pelo BC a atuar como fintech.

CELEBRIDADES

Ivete Sangalo anuncia separação de Daniel Cady após 17 anos. Cantora e nutricionista são pais de Marcelo, 15, e das gêmeas Marina e Helena, de sete anos.

WHATSAPP

Como advogada derrubou WhatsApp ilimitado na Colômbia e virou alvo de ódio da direita à esquerda. País se tornou o primeiro da América Latina a proibir, pela via judicial, prática chamada de zero rating.

BLACK FRIDAY

Veja os principais golpes da Black Friday e saiba como evitá-los. Entidades recomendam cuidado com ofertas irresistíveis, vídeos falsos e promoções-relâmpago.