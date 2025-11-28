SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (26) por suspeita de roubar 35 celulares de uma loja no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo.

Homem fugiu após o crime em uma moto. Ele foi localizado por policiais militares durante patrulhamento na zona leste da cidade. O suspeito acabou perdendo a direção do veículo e colidindo.

Polícia Militar encontrou os 35 celulares roubados em uma mochila de delivery usada pelo suspeito. Os aparelhos foram recolhidos e devolvidos à loja que havia sido roubada. Um revólver calibre 38 também foi localizado com o homem. O UOL mostrou que essas bags são facilmente encontradas em sites de vendas, o que pode abrir caminho para crimes de falsos entregadores.

Suspeito foi levado à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. Ele ficou à disposição da Justiça, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Preso, homem deve responder por quatro crimes. São eles: roubo; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; localização, apreensão e entrega de objeto; e desobediência.

Como o nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.