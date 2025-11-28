SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) publicou nesta sexta-feira (28) a lista de aprovados para a segunda fase do vestibular 2026. A consulta do desempenho e dos locais de prova está disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pelo exame.

Confira o resultado: https://www.vunesp.com.br/VNSP2504

A instituição também divulgou a tabela com o número mínimo de acertos por curso dos classificados.

A convocação para a segunda fase considera os candidatos com melhor desempenho dentro dos sistemas de inscrição, com limite de até sete vezes o número de vagas por curso. Também serão chamados até 3.000 treineiros, sem objetivo de matrícula, como forma de experiência.

A segunda fase será aplicada nos dias 7 e 8 de dezembro, com prova comum composta por 36 questões discursivas e uma redação dissertativa.

No primeiro dia, os candidatos respondem questões de ciências humanas, ciências da natureza e matemática. No segundo, enfrentam perguntas de linguagens e produzem a redação. A duração será de cinco horas em cada dia.

As provas ocorrem em 31 cidades do estado de São Paulo e também em Brasília, Campo Grande, Curitiba e Uberlândia (MG). Para cursos como arquitetura e urbanismo, artes visuais e design, além do Instituto de Artes, haverá prova de habilidades específicas.

Nesta edição, a Unesp registrou 65.208 inscritos para 5.867 vagas. Medicina em Botucatu segue como o curso mais concorrido, com 271 candidatos por vaga.

O resultado final do vestibular será divulgado em 30 de janeiro de 2026.

CIDADES COM APLICAÇÃO DA PROVA

No estado de São Paulo

Americana, Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Campinas, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Rosana, Santo André, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Cidades em outros estados

Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

CALENDÁRIO UNESP 2026

- Resultado da 1ª fase e convocação da 2ª: 28 de novembro de 2025

- 2ª fase:

7 de dezembro de 2025 ? Ciências humanas, ciências da natureza e matemática

8 de dezembro de 2025 ? Linguagens e redação

- Resultado final: 30 de janeiro de 2026