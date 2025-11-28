RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro tenta cumprir nesta sexta-feira (28) cinco mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão contra policiais militares suspeitos de crimes durante a megaoperação Contenção, que terminou com 122 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

A operação completa um mês nesta sexta.

Análises de câmeras corporais, acopladas às fardas dos PMs, apontaram indícios de crimes, segundo a PM. Uma das suspeitas é a do furto de um fuzil apreendido com traficantes durante a operação.

Dez policiais militres do Batalhão de Choque são alvos da operação, segundo a PM, que não informou se as prisões já foram efetuadas.

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar.

Em nota, a PM afirmou que "não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".


