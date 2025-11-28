SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Algumas palavras simples que usamos no dia a dia costumam ser escritas de forma incorreta, principalmente nas redes sociais.

Há erros que passam despercebidos na hora de enviar uma mensagem, mas que podem custar caro em uma prova ou redação. Veja cinco exemplos comuns.

Com certeza: junto ou separado?

A expressão "com certeza" é sempre escrita separada e sem hífen. Portanto, não existe "concerteza" nem "com-certeza".

"Com" é uma preposição e "certeza" é um substantivo. Juntas, formam uma locução adverbial, equivalente a "certamente" ou "de fato".

Exemplos: "Se você estudar, com certeza terá bons resultados". "Ele vai passar no exame, com certeza."

A gente e agente

"A gente" segue uma regra de acordo com o significado. Escrita separada, funciona como um pronome pessoal de 3ª pessoa do singular, equivalente a "nós".

Exemplo: "A gente vai ao cinema hoje" equivale a "nós vamos ao cinema hoje".

Já "agente", junto, é outra coisa. Nesse caso, indica alguém que representa ou atua, como um "agente de viagens" ou "agente de polícia".

Exemplo: "O agente fará a segurança do local".

Reivindicar ou reinvindicar?

"Reivindicar" é um verbo que significa "exigir, reclamar ou pedir algo com base em direito ou necessidade". Já a forma "reinvindicar" está incorreta. O verbo não leva N depois do "I" e antes do "V".

Exemplo: "Os trabalhadores vão reivindicar melhores salários."

Conserto ou concerto?

Essas duas palavras têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Nesse caso, uma letra muda tudo.

Conserto, com S, refere-se ao ato de reparar algo quebrado ou danificado.

Exemplo: "O conserto do carro custou caro".

Concerto, com C, significa apresentação musical ou arranjo harmônico.

Exemplo: "Vamos ao concerto no teatro."

Descanso com S ou Ç?

A palavra descanso vem do verbo descansar, que se escreve com S. Portanto, "descanço", com Ç, está incorreto.

Exemplo: "Depois do trabalho, preciso de um bom descanso".