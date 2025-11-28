BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (28) o funcionário terceirizado da CEB IPes (Companhia Energética de Brasília Iluminação Pública e Serviços) atingido por uma explosão na subestação de energia do subsolo do MIR (Ministério da Igualdade Racial), em Brasília, na última terça-feira (25).

Raimundo Nonato fazia manutenção da iluminação de fachada do prédio do ministério quando foi atingido pela explosão. Ele teve 60% do corpo queimado, segundo o Corpo de Bombeiros, e foi levado ao HRAN (Hospital Regional da Asa Norte).

Procurada, a CEB disse lamentar o falecimento de Nonato, afirmou que adota rigorosos padrões de segurança e que acompanha as apurações conduzidas pelas autoridades.

A Diamante Engenharia, empresa da qual Raimundo era funcionário, também lamentou a morte. Em nota enviada ao G1, a empresa disse que colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido e "reafirma seu compromisso com a segurança e o respeito à vida dos profissionais."

A explosão da subestação no subsolo do MIR provocou uma nuvem de fumaça que obrigou a evacuação do prédio, com 20 atendimentos no local e outras 6 pessoas que precisaram ser levadas ao hospital com sintomas de intoxicação.