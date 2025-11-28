SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou nesta sexta-feira (28) as notas de corte da primeira fase do vestibular 2026 da USP. Os candidatos já podem consultar os resultados no site da fundação.

Medicina registra a maior nota de corte: 80 pontos, considerando as modalidades ampla concorrência (AC), escolas públicas (EP) e pessoas negras, pretas ou pardas e indígenas (PPI). Completam o pódio engenharia aeronáutica, com 75 pontos, e psicologia (São Paulo), com 69

Veja os 10 cursos com maior nota de corte nas vagas AC

Entre os cursos com menor nota de corte estão gerontologia, ciências exatas, engenharias da FZEA (faculdade de zootecnia e engenharia de alimentos), licenciatura em matemática e física e gestão ambiental, todos com 27 pontos.

A lista de convocados para a segunda fase e os locais de prova sai em 1º de dezembro, a partir das 12h. As provas ocorrem em 14 e 15 de dezembro.

A Fuvest atribuiu a todos os candidatos presentes a pontuação da questão de matemática anulada na prova da primeira fase.

O vestibular 2026 da USP oferece 11,1 mil vagas, distribuídas entre Fuvest, Enem USP e Provão Paulista. A Fuvest concentra 8.147 vagas, sendo 4.888 de ampla concorrência, 2.053 para alunos de escola pública e 1.206 destinadas a candidatos de escola pública pretos, pardos e indígenas. Medicina também foi o curso mais concorrido.

A 1ª fase da Fuvest foi marcada pelas mudanças anunciadas neste ano, entre elas uma abordagem mais interdisciplinar. De acordo com professores ouvidos pela Folha, a alteração foi percebida tanto na estrutura como nos temas

Mesmo com as mudanças, a estrutura da prova continua a mesma. A primeira fase tem 90 questões de múltipla escolha; na segunda serão aplicadas a redação e dez questões dissertativas de português no primeiro dia, seguidas de 12 questões específicas no segundo.