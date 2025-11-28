SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O restaurante Jamile, que tem cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, anunciou nesta sexta-feira (28) a reforma e data de reabertura.

O restaurante informou que a reabertura acontecerá em julho de 2026. "O Jamile está passando por uma fase importante de renovação. Fechamos temporariamente para reforma e voltaremos em julho de 2026, com um espaço ainda mais preparado para receber você. Agradecemos pela compreensão, pelo carinho e pela parceria ao longo desses anos. Em breve, estaremos de volta ? renovados, acolhedores e prontos para novas experiências", diz a nota publicada no Instagram.

O CASO

O teto do restaurante, que fica na Bela Vista, centro de São Paulo, desabou em outubro deste ano. No estabelecimento havia cerca de 20 pessoas na hora do acidente, somente funcionários. Uma mulher que estava sob os escombros morreu, enquanto outras sete ficaram feridas.

O chef Henrique Fogaça lamentou o desabamento na época e esclareceu que apenas assina o cardápio do restaurante e não é sócio. "Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária", disse em comunicado.

É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento.

Apesar de, em vídeo, Fogaça usar a palavra "sócio" para falar de sua relação com o restaurante, a sociedade nunca se concretizou, segundo a equipe do chef. "Queria convidar vocês para vir conhecer aqui o Jamile, restaurante de que eu sou sócio junto com meus amigos Alberto Hiar e Anuar Tacach", diz o jurado do MasterChef, em vídeo disponível no destaque "FOGAÇA", no perfil do Jamile no Instagram.

Em relação a publicações antigas que mencionam uma possível sociedade, o chef esclarece que participou apenas da concepção inicial do restaurante, oferecendo consultoria na criação do menu diz nota enviada a Splash

O estabelecimento estava com o CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) vigente quando o acidente ocorreu. A informação foi confirmada por Splash em consulta ao sistema do Corpo de Bombeiros.