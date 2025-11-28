SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai divulgar os últimos dados do Censo Demográfico de 2022 apenas no próximo ano, quatro anos após a coleta.

Após uma série de publicações de resultados a conta-gotas nos últimos dois anos, a última etapa da divulgação, programada para 4 de dezembro, deve ser adiada em 60 dias, segundo apuração da Folha.

Em seu site, o instituto editou na manhã desta sexta-feira (28) uma nota trocando o 4 de dezembro por "uma data oportuna a ser definida", sem dar explicações do motivo do adiamento.

A última divulgação trata dos chamados microdados da amostra, que são as informações mais específicas de toda a coleta de dados, pois derivam de um amplo questionário feito pelos recenseadores na casa de brasileiros.

São, conforme o IBGE, "o menor nível de desagregação dos dados de uma pesquisa, retratando, sob a forma de códigos numéricos, o conteúdo dos questionários, preservado o sigilo das informações".

Os microdados são esperados, em especial, por pesquisadores e formuladores de políticas públicas.

Em nota, o IBGE diz que na mesma data, divulgará as áreas de ponderação: unidades territoriais mínimas utilizadas para a ponderação e divulgação dos dados da amostra.