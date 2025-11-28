SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves se envolveu em um acidente com outros quatro veículos na madrugada desta sexta-feira (28) na Rodovia Castello Branco, na altura de Bofete, em São Paulo.

Caminhão bateu na traseira de carreta e colisão atingiu outros veículos. Segundo informações disponibilizadas no CCM (Centro de Controle Multimodal), após a batida, a carreta parou no acostamento e o caminhão tombou na pista. Em seguida, outro caminhão se chocou contra o que estava tombado e parou sobre o canteiro central. O ônibus bateu logo depois no caminhão tombado e também em um veículo de passeio.

23 pessoas ficaram feridas, nenhuma em estado grave. 21 tiveram ferimentos leves e dois foram levados para atendimento médico pelo nível moderado de gravidade das lesões.

Maior parte dos feridos estava no ônibus da cantora Amanda Alves. O veículo carregava 15 das vítimas feridas no acidente. Outras cinco estavam no carro de passeio. Os caminhões e a carreta tiveram um ferido em cada.

Motivos do acidente não foram esclarecidos. A perícia foi chamada ao local e o caso segue para investigação na Polícia Civil para apurar responsabilidades.

O UOL tentou contato com a cantora e aguarda retorno.