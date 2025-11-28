SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ilum Escola de Ciência, em Campinas, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas, até 15 de dezembro, para o processo seletivo para seu bacharelado de ciência e tecnologia. São 40 vagas, metade delas destinadas a jovens de escola pública.

Gratuito, o curso tem duração de três anos em tempo integral e oferece aos alunos moradia, alimentação, transporte, notebook, aulas de inglês e apoio psicológico. A Ilum conta com financiamento do Ministério da Educação.

Com uma proposta interdisciplinar, a grade curricular engloba química, física, matemática, biologia, inteligência artificial, empreendedorismo e humanidades.

O bacharelado busca atrair jovens com perfil interdisciplinar que desejam se tornar cientistas. Eles terão acesso aos laboratórios de ponta do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), que abriga o acelerador de partículas Sirius.

O processo seletivo envolve o preenchimento do formulário disponível no site da Ilum até 15 de dezembro. Nele, o candidato precisará inserir uma carta com suas experiências e os motivos pelos quais deseja cursar ciência e tecnologia, bem como sua nota do Enem. Essa etapa vai selecionar 250 candidatos, que vão para a fase de entrevistas individuais com a comissão de avaliação da escola.

As entrevistas serão realizadas em janeiro de forma remota. A divulgação da primeira lista de aprovados é prevista para 29 de janeiro.

"Nas entrevistas individuais, fazemos perguntas sobre o perfil do aluno e sobre questões de conhecimento geral para identificar jovens que gostem de trabalhar em grupo e que encarem desafios como oportunidades para aprender, ter novas ideias e questionar paradigmas", diz o presidente da Comissão do Processo Seletivo e professor da Ilum, James Moraes de Almeida.

Tags:

Ilum