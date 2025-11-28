Um gatinho laranja transformou o ambiente de uma delegacia no interior de São Paulo e passou a ajudar no acolhimento de vítimas que chegam ao local.

Conhecido como Delegato, o felino foi resgatado pelo Projeto Lelo Love Pet, em São João da Boa Vista (SP). Ele apareceu na garagem de uma voluntária, foi castrado e permaneceu sob os cuidados da ONG até ser adotado.

Após passar por todos os exames e protocolos, Delegato chamou a atenção da Delegacia da Mulher da cidade, que o conheceu por meio das redes sociais. "Temos nosso Instagram com todos os gatinhos disponíveis, e o processo de adoção é sempre feito com muita triagem e responsabilidade", explicou a voluntária Tatiana Topolovszki Rossini ao UOL.

Os responsáveis pelo projeto visitaram a delegacia para avaliar se o ambiente era seguro - sem acesso à rua -e se combinava com o perfil do gato. Eles também aprovaram a proposta apresentada pelo delegado da época.

O Dr. Ivan queria transformar o espaço em um local mais acolhedor para mulheres vítimas de violência doméstica e, muitas vezes, também para as crianças que acompanham suas mães.

Assim, Delegato foi adotado e se tornou oficialmente parte da equipe da delegacia. Para completar, ganhou até uma roupinha especial e virou sensação nas redes sociais.

Por ser um gato dócil e sociável, sua presença tem feito diferença no atendimento. "Quando uma vítima chega fragilizada, nervosa ou chorando, ele costuma se aproximar espontaneamente. Muitas relatam que, só de vê-lo, já sentem mais calma, conseguem respirar melhor e se sentem menos sozinhas."

Segundo Tatiana, Delegato ajuda a deixar o ambiente mais leve e acolhedor para mulheres e crianças. "Ele suaviza o ambiente, traz leveza para a equipe e se tornou parte da rotina, um símbolo de acolhimento e esperança em um lugar onde muitas mulheres chegam em momentos de dor."

O gatinho recebe todos os cuidados necessários, alimentação adequada e acompanhamento veterinário sempre que preciso. Para o projeto, trata-se de uma adoção responsável que virou exemplo. "Ele não é 'o gato da delegacia'. Ele é o gato deles. E isso faz toda diferença", concluiu Tatiana.