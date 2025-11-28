SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trem de carregado de celulose foi incendiado na noite de quarta-feira (26), em Cubatão, na Baixada Santista. As chamas se espalharam rapidamente por 12 vagões e assustaram moradores próximos aos trilhos.

Ataques aos trens têm se intensificado e a Polícia Civil investiga a motivação.

A concessionária Rumo afirmou que o incêndio foi criminoso.

Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados, e a composição foi parada em local seguro para atuação das equipes, que controlaram o fogo rapidamente. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil afirmou que, até o momento, foram registrados quatro casos parecidos, que são investigados, sob sigilo, pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Santos, que atua para identificar os autores, bem como uma eventual relação entre as ocorrências.

A Rumo reclama da insegurança na região.

"As ocorrências criminosas registradas na Baixada Santista evidenciam o cenário crítico de insegurança pública no trecho entre São Vicente e Cubatão. Em todas as situações, a concessionária registra boletim de ocorrência e atua prontamente para isolar a área e garantir a segurança da via, minimizando impactos às comunidades próximas à linha férrea", afirmou.

Após o incêndio, houve reforço no policiamento na região, principalmente na Vila Esperança, comunidade ao lado da linha férrea.

A empresa disse que colabora e solicita apoio aos órgãos de segurança pública em ações preventivas e repressivas, para coibir crimes e responsabilizar os autores.

As comunidades próximas à ferrovia podem contribuir com informações sobre os ataques por meio do 190 e do 181 e também pelo telefone 0800 701 2255) da concessionária, todos com possibilidade de denúncia anônima.