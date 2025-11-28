SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo teve 11 homicídios a mais de janeiro a outubro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a um total de 404 assassinatos registrados em dez meses. As estatísticas criminais, publicadas nesta sexta-feira (28) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) estadual, apontam para um aumento de 2,8% nessas mortes.

O número maior de homicídios registrados ao longo deste ano se manteve apesar de uma queda em outubro, se comparado com o mesmo mês de 2024. Foram 28 assassinatos registradas no mês passado, ante 40 no outubro anterior. No entanto, houve número maior de mortes em seis dos nove meses anteriores na capital paulista.

A cidade também teve 10,7 mil registros de furtos a mais do que no ano passado. No total, 210 mil casos foram informados à Polícia Civil em dez meses, alta de 4,6%. Os roubos, por outro lado, tiveram queda de 13% no período. Foram 83,8 mil casos registrados no ano passado, cerca de 12 mil a menos.

No estado de São Paulo como um todo, houve queda nos registros de homicídios, latrocínios, estupros, roubos e furtos. No total, foram registrados 2.011 assassinatos em dez meses, 54 a menos do que no período anterior --o que representa queda de 2,6%.

Entre os crimes patrimoniais, foram 137,9 mil roubos de janeiro a outubro deste ano, uma queda de 24,5 mil casos registrados ou de 15% em relação aos número de 2024.

A queda nos registros de furto foi mais tímida: foram registrados 463,4 mil casos desse tipo, exatamente 398 registros a menos do que no período de janeiro a outubro do ano passado.

Houve também um total de 111 latrocínios (roubos seguidos de morte) em todo o estado em dez meses, 37 casos a menos do que em 2024. A capital foi responsável pela maior parte desses crimes --um total de 31 latrocínios em dez meses--, mas teve 14 casos a menos do que no mesmo período do ano passado.

O estado de São Paulo teve um total de 12.198 casos de estupro registrados até outubro. São 121 casos a menos do que em 2024, mas a diminuição representa menos de 1% do total de casos. A capital também teve diminuição nos casos de violência sexual: foram 2.437 casos de estupro registrados, 98 a menos do que no período anterior.

As estatísticas criminais de outubro são as últimas divulgadas sob a gestão do secretário Guilherme Derrite (PP). Ele deixará o cargo e voltará à Câmara dos Deputados para se dedicar à sua campanha ao Senado em 2026.

Ao mesmo tempo que diferentes índices criminais apresentaram melhora em São Paulo --incluindo roubos, furtos e homicídios--, a gestão Derrite também ficou marcada pela regressão no combate à letalidade policial e pelo avanço da atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital).

As operações Escudo e Verão, ambas realizadas no litoral paulista de meados de 2023 ao começo de 2024, deixaram um saldo total de 84 mortos e tornaram-se as ações mais letais da PM paulista desde o massacre do Carandiru, quando 111 presos foram mortos em 2 de outubro de 1992.

As duas tiveram início após a morte de soldados da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM conhecida pela alta letalidade) -- Patrick Bastos Reis em Guarujá e Samuel Wesley Cosmo em Santos.