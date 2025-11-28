RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem armado matou duas mulheres e tirou a própria vida dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (28).

As primeiras informações apontam que as vítimas seriam funcionárias da unidade e que o autor dos disparos havia sido afastado do cargo.

A PM informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados após relatos de tiros dentro da instituição. No local, os policiais encontraram duas mulheres feridas, que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para uma unidade hospitalar.

Segundo a corporação, buscas realizadas nas dependências do colégio levaram à localização do corpo de um homem, que seria o responsável pelos disparos.

O Cefet foi evacuado às pressas. A instituição foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte das três pessoas. Segundo a corporação, informações preliminares indicam que o homem entrou armado na escola, atirou contra as vítimas e, em seguida, tirou a própria vida.

A perícia foi acionada e diligências seguem em andamento para apurar o caso.