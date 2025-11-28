RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (27) um homem de 28 anos suspeito de integrar uma quadrilha chamada "gangue da bicicleta", que usa o veículo para cometer furtos e roubos no centro da cidade.

Segundo a corporação, Douglas Ramalho de Oliveira acumula 48 anotações criminais por diferentes delitos. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

A ação ocorreu após semanas de monitoramento dos investigadores da 5ª DP (Mem de Sá), que mapearam a atuação de um grupo que utilizava bicicletas para abordar pedestres e subtrair celulares e cordões.

De acordo com a polícia, os integrantes se revezavam nas funções de ataque à vítima, fuga com os bens roubados e guarda dos itens. O esquema envolvia adultos e adolescentes.

Além de Oliveira, os agentes apreenderam um adolescente por ato infracional análogo a roubo. Na ação, a delegacia também cumpriu outros dois mandados de prisão, sendo um contra um adulto já detido e outro contra um menor que também havia sido apreendido anteriormente.

Segundo a Polícia Civil, apenas os dois adolescentes apreendidos até agora somam 17 anotações por atos infracionais. As investigações continuam para identificar e localizar outros suspeitos ligados ao grupo.