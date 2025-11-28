SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano e quem tentou chegar ou sair da cidade sofreu no fim da tarde e no início da noite desta sexta-feira (28) por causa do trânsito.

No índice divulgado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrou 1.068 km de lentidão às 19h em toda a cidade. Foi o maior trânsito para o horário no mês.

O recorde de congestionamentos para o horário e todo o trânsito foi registrado do dia 8 de agosto, com 1.335 km. A marca é a maior desde que a CET, em parceria com o aplicativo Waze, passou a considerar no cálculo 20 mil km de ruas e avenidas da capital, em março de 2023.

Entre as justificativas para o congestionamento está o pagamento da primeira parcela do 13º salário, que foi feito nesta sexta, e a chegada do fim do ano. E as promoções da Black Fiday, que podem ter feito às pessoas tirarem o carro da garagem pare irem às compras.

Também contribuiu o estouro de uma tubulação da Sabesp (companhia de saneamento) que chegou a interditar a rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, no fim da tarde.

O problema, no km 24, na região do Jaraguá, na zona norte paulistana, provocou 8 km de congestionamentos.

Em nota, a Sapesp diz que realizou a interrupção do abastecimento no local e que encaminhou uma equipe técnica para realizar a manutenção.

"A companhia pede desculpas as pelos transtornos e reitera que está trabalhando para garantir a resolução do problema de forma mais breve possível", diz.

A Anhanguera é um dos principais acessos de quem vem do interior do estado para a cidade de São Paulo.

A concessionária AutoBAn, que administra a rodovia, diz que foi acionada às 17h33 por causa do na via alagamento sentido capital. Todas as faixas foram liberadas às 18h28, mas naquel horário o congestionamento ia do km 32 a 24, sentido São Paulo.

No início da noite, a lentidão passou para o outro lado da estrada, rumo ao interior de São Paulo, com grandes congestionamentos provocados pela curiosidade de moristas, por exemplo. Isso refletiu nas marginais Pinheiros e Tietê.

De acordo com a CET, às 19h havia 26,8 km de congestionamento na pista expressa da marginal Tietê. Na via central, eram 19,6 km. Na marginal Pinheiros, o engarrafamento chegava a 13,9 km.