RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem armado matou duas mulheres e tirou a própria vida dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (28).

As vítimas são a professora Allane de Souza Pedrotti Matos, diretora da equipe pedagógica, e a psicóloga escolar Layse Costa Pinheiro. Elas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiram aos ferimentos.

O autor dos disparos foi identificado como João Antônio Miranda Tello Ramos Gonçalves, servidor da instituição e integrante do departamento de pedagogia. Ele havia sido afastado por questões de saúde mental. O homem foi encontrado morto por policiais militares.

Segundo relatos, o servidor chegou ao campus pela manhã e cumprimentou colegas normalmente. No início da tarde, entrou na Diretoria de Ensino e disparou contra as duas funcionárias. Depois, tirou a própria vida. As aulas do turno da noite foram canceladas.

Em nota, o Cefet afirmou lamentar "profundamente essa tragédia, que chocou a comunidade acadêmica", e decretou luto oficial de cinco dias a partir de 1º de dezembro. A instituição disse que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados imediatamente após o ataque e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

A PM informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados após relatos de tiros no interior da unidade. No local, encontraram as duas mulheres feridas, socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Em buscas nas dependências da escola, localizaram o corpo do atirador.

O Cefet foi evacuado às pressas. A instituição foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. Segundo a corporação, informações preliminares indicam que o homem entrou armado, atirou contra as vítimas e, em seguida, tirou a própria vida. A perícia foi acionada e diligências seguem em andamento.