SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justiça manda soltar banqueiro Daniel Vorcaro, Correios acumulam prejuízo de R$ 6 bi no ano até setembro e outras notícias para começar este sábado (29).

JUSTIÇA

Justiça manda soltar banqueiro Daniel Vorcaro. Quatro diretores do banco Master também foram soltos.

PRISÃO

Governadores cotados ao Planalto prometem anistia a Bolsonaro de olho em transferência de votos. Tarcísio, Ratinho Jr., Zema e Caiado, cotados para 2026, se manifestaram contra prisão do ex-presidente.

GOVERNO LULA

Correios acumulam prejuízo de R$ 6 bi no ano até setembro. Empresa diz que resultado é explicado por queda nas receitas e alta em gastos operacionais.

SÃO PAULO

Tarcísio nomeia Osvaldo Nico Gonçalves para substituir Derrite na SSP. Delegado da Polícia Civil era nº 2 da pasta de Segurança Pública desde o início do atual governo.

ESTADOS UNIDOS

Trump e Maduro conversaram por telefone em meio a tensão militar no Caribe, diz jornal. Líderes se falaram apesar da crise diplomática e pressão para que ditador deixe o poder, afirma The New York Times.

JULGAMENTO

Bolsonaro diz em recurso que STF cometeu erro judiciário e pede que voto de Fux 'prevaleça'. Defesa do ex-presidente ingressou com embargos infringentes por Alexandre de Moraes ter antecipado trânsito em julgado da ação antes do fim do prazo para recurso.

PROMOÇÕES

Veja quais são as empresas com mais reclamações na Black Friday 2025. Amazon lidera a lista; empresa recomenda a consumidores que contatem canais de atendimento.

SAÚDE

Uso de canetas emagrecedoras falsas pode causar danos a órgãos vitais, dizem médicos. Medicamento falsificado pode prejudicar fígado, rins e coração; seringa contaminada também traz riscos.

MÚSICA

Simone Mendes revela que já foi presa e algemada nos EUA aos 15 anos. Cantora contou que foi detida por autoridades americanas durante turnê com Frank Aguiar.

LIVROS

Veja dicas para aproveitar bem a Festa do Livro da USP, que tem desconto mínimo de 50%. Obras de Itamar Vieira Junior, Ana Maria Gonçalves e Jeferson Tenório estão entre os destaques.

CELEBRIDADES

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos. Débora Maia estava no apartamento na zona sudoeste do Rio de Janeiro e quem encontrou o corpo foi uma funcionária da família.