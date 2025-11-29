SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Ricardo Nunes (MDB) decidiu nesta sexta-feira (28) suspender a autorização para o corte de 14 árvores na associação A Hebraica, tradicional clube da comunidade judaica na capital paulista. A permissão havia sido concedida em fevereiro.

Assinado pelo subprefeito de Pinheiros, Ygor Lucas Gomes da Costa, o despacho diz revogar a autorização "a título precário [temporário] e em sede de autotutela" ante a "necessidade de reavaliação técnica aprofundada da condição fitossanitária dos exemplares arbóreos".

A decisão cita a "comoção social gerada e à ampla repercussão na imprensa acerca da decisão original" e foi tomada no mesmo dia em que a Folha de S.Paulo mostrou a mobilização de um grupo de associados do clube contrários à iniciativa.

O corte de árvores integra projeto do Hebraica para construir quadras de beach tennis. As espécies estão localizadas em um bosque na parte de trás da instituição, cuja sede está situada na rua Hungria, região do Jardim Europa, na zona oeste.

A Folha de S.Paulo apurou que o ex-vereador Gilberto Natalini, médico e ambientalista, intermediou a decisão pela suspensão com auxílio do secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini.

Associados críticos ao corte das árvores chegaram a organizar abaixo-assinado online que reunia 2.831 adesões até o início da madrugada deste sábado (29).

O texto que acompanha a petição diz que o bosque "é um dos últimos redutos de natureza em nosso clube, imensamente apreciado por seus frequentadores, e parte essencial do patrimônio de 'A Hebraica'".

Associados manifestaram preocupação à diretoria da instituição. Um deles foi o professor José Goldemberg, 97, ex-reitor da USP e ex-secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo.

Em carta enviada à presidência da Hebraica, Goldemberg disse que não se substituem "árvores frondosas por sua contribuição ao microclima e ao ecossistema que resiste ali". A compensação, disse ele, "é algo que vai demorar 30 anos".

"Aos 97 anos, caminho todos os dias nesse bosque. Esse hábito começou quando o trajeto ainda era de barro. Meus filhos e netos cresceram brincando nesse bosque. Ainda hoje, caminho com minha esposa e filha diariamente nele."