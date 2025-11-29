SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O momento em que um grupo de assaltantes invade um bar na zona sul de São Paulo durante uma competição de sinuca foi transmitido ao vivo.

Assalto aconteceu no Parque Cocaia, na região do Grajaú, durante um jogo que valia R$ 4.000. O crime aconteceu no dia 21, mais de duas horas após o início da transmissão da partida de sinuca entre os jogadores Negão N1 e Raniel do Cantinho do Céu.

Nas imagens, é possível ver quatro homens anunciando o assalto e perguntando onde está o dinheiro. Um deles está armado e ordena que as pessoas deitem no chão.

Um dos assaltantes vai diretamente no celular que fazia a transmissão e abaixa a câmera, sem levar o aparelho. Apesar de parar de mostrar imagens, ainda é possível ouvir o que os assaltantes dizem durante a transmissão, ameaçando matar as pessoas que estavam no bar.

Após pouco mais de dois minutos, o grupo vai embora. Ao UOL, Wellington Roberto, dono do canal que transmitia a competição, contou que os homens levaram cerca de R$ 5.000 das pessoas. "Ninguém ficou ferido, mas o dono do bar tomou um chute ao pedir que deixassem seus documentos", afirmou.

Ninguém foi preso até o momento e o dono do bar não fez boletim de ocorrência. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que uma pessoa que estava na frente do bar no momento do assalto registrou uma ocorrência. A vítima disse que teve carteira, cartões bancários e R$ 400 levados na ocasião.