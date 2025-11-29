SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher mantida em cárcere privado pelo próprio filho foi resgatada ontem após pedir ajuda por um bilhete em Cuiabá.

Uma amiga da vítima entrou em contato com a Polícia Militar. Na tarde de quinta-feira, os agentes foram até a residência, no bairro Morada da Serra, para apurar o caso. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

O filho tentou impedir a entrada dos policiais. Segundo a PM, a casa estava insalubre, com grande quantidade de sujeira acumulada e com fezes de cachorro por toda a área externa. Estavam no local o filho, de 25 anos, e a mãe, de 55.

Durante a visita da PM, a mãe colocou um papel no bolso da camisa da amiga. A tentativa discreta de entregar um bilhete chamou a atenção dos policiais.

Estou em cárcere e ameaçada. Nem vejo o sol. Proibida de sair do quarto. Sinto muito medo. Me ajuda. Gratidão. Salva a minha vida em nome de Jesus. Bilhete entregue pela vítima à amiga

O filho foi preso em flagrante pelos militares. Outra pessoa, que não teria vínculo familiar com a vítima, também foi detida suspeita de contribuir com o cárcere. Eles foram levados a uma delegacia para prestar esclarecimentos.

A mulher relatou à polícia que vivia sob constante vigilância e violência psicológica. O UOL procurou a polícia para saber se os suspeitos seguem presos e se serão investigados. O texto será atualizado após manifestação.