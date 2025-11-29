SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Irmã de uma das mulheres mortas nesta sexta-feira (28) dentro do Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca) do Rio de Janeiro, Alline Algaravia publicou um vídeo nas redes sociais em que lamenta o crime que ocorreu na instituição.

Alline disse que sua irmã, Allane de Souza Pedrotti, foi "brutalmente assassinada". Ela relatou que a família está devastada e tenta lidar com o choque da notícia. "Estou destruída", escreveu na legenda da publicação.

Segundo Alline, a irmã era "cheia de sonhos, batalhadora e trabalhadora". No relato, ela descreve a vítima como uma pessoa dedicada e ligada à família. Allane deixou uma filha.

"A luta das mulheres continua", diz Alline. O vídeo termina com um apelo por justiça e pelo enfrentamento da violência de gênero.

Duas funcionárias foram mortas a tiros por um colega dentro do campus. Allane de Souza Pedrotti e Layse Costa Pinheiro foram baleadas por João Antonio Miranda Tello Ramos Gonçalves, servidor da instituição.

Suspeito cometeu suicídio após matar as duas mulheres, segundo a Polícia Civil. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", informou a corporação.

Ministro da Educação, Camilo Santana, lamentou o episódio. "Minha solidariedade a toda a comunidade do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), do Rio de Janeiro, cenário da tragédia que culminou na morte de três servidores da instituição na tarde de hoje", publicou no X. Santana também disse que está em contato com a direção do Cefet. O centro de ensino decretou luto na instituição de cinco dias.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.