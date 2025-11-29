SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves afirmou que vai priorizar ações contra violência doméstica, pedofilia e roubo de celular. "A polícia vai continuar entrando onde quiser para prender bandido, combater o tráfico e endurecer as penas no Judiciário. Sou operacional, meu olho é na rua", disse, em entrevista exclusiva ao UOL neste sábado (29).

Nico foi anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ontem. Ele assume o cargo na segunda-feira (1º). "Os policiais gostam do delegado que acompanha as ocorrências, que enxerga as dificuldades. É isso que eu vou continuar fazendo nas operações policiais. Quero trabalhar de domingo a domingo", afirmou à reportagem.

"Meu foco é polícia, nunca tive foco na política. Sempre fui convidado para entrar em alguns partidos e nunca me filiei. Pra mim pouco importa, não tenho pretensões políticas. Quero ficar na polícia ajudando meus companheiros como sempre fiz", disse Osvaldo Nico Gonçalves, novo secretário de Segurança Pública de SP.

Conhecido como Doutor Nico, Nico Gonçalves era o número 2 da Segurança Pública de São Paulo. Ele vai substituir Guilherme Derrite (PP-SP), que antecipou sua saída da secretaria, para reassumir o mandato de deputado federal. Derrite é relator do PL Antifacção. "É um relatório que não nasce de ideologia, mas da vivência prática de quem sabe o que funciona e o que não funciona no combate às facções", avalia Nico.Nico defendeu operações para "asfixiar" crime organizado. "É o que já estamos fazendo na cidade. Tentando a asfixia financeira contra o crime organizado, como fizemos na área da Cracolândia --fechamos mais de 80 hotéis que contribuíam com o crime e o tráfico", disse. "Aqui em São Paulo não tem bandido que se crie ou lugar que a polícia não entre para combater a bandidagem", afirmou.