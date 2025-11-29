SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha elétrica ocorrida nesta sexta-feira (28) mantém os trens da linha 11-coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Expresso Aeroporto, em São Paulo, em operação parcial.

Os trens não circulam entre a Luz e a Barra Funda, e passageiros devem fazer baldeação, usando a linha 10-turquesa no trecho.

Procurada, a companhia confirmou a falha no sistema de energia na estação Palmeiras-Barra Funda, mas não deu previsão de retorno da operação normal.

"Os técnicos trabalharam durante toda a madrugada e continuam atuando para normalizar a operação e a CPTM pede desculpas pelos transtornos causados aos passageiros."

O problema acontece dias depois de outra falha na linha 11-coral, na última terça-feira (25), envolvendo o pantógrafo --equipamento que coleta a energia das linhas para os trens-- de um trem, que se enroscou na rede aérea na estação Corinthians-Itaquera.

O problema só foi resolvido no dia seguinte, o que causou transtornos aos passageiros por causa de trens circulando em velocidade reduzida e com intervalos maiores de parada.