SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda fase do vestibular 2026 da Unicamp começa neste domingo (30), com provas dissertativas aplicadas em dois dias consecutivos para 13.045 candidatos aprovados na primeira etapa.

As próximas provas do processo seletivo da Unicamp são inteiramente dissertativas e foram desenhada para separar quem realmente domina o conteúdo de quem apenas decora. Os exames misturam uma parte igual a todos os candidatos com um bloco específico que muda conforme a área do curso escolhido na primeira opção.

A principal novidade deste ano é a redução de 20 para 18 questões no segundo dia. Em entrevista à Folha em abril, o diretor da Comvest, José Alves, explicou que a mudança foi feita porque muitos alunos não conseguiam concluir a prova até o final. A ideia é diminuir o desgaste dos participantes e permitir que eles elaborem respostas mais completas e bem estruturadas.

Para Sandro Valentini Junior, coordenador pedagógico do Poliedro Curso em Campinas, a redução no número de questões é um alívio estratégico, pois dá fôlego para o candidato pensar com calma e escrever respostas mais consistentes, sem sacrificar a profundidade exigida pela banca.

Ele reforça que manter o hábito de ler notícias e acompanhar podcasts de qualidade segue sendo uma das melhores preparações, já que a Unicamp adora cobrar quem está de fato conectado com o Brasil e o mundo de agora.

O processo seletivo oferece 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. Neste ano, as carreiras com maior número de vagas oferecidas são administração (180), o curso 51 (física e matemática, com 155), engenharia mecânica (140) e medicina (110).

Primeiro dia (comum a todos os candidatos):

- Redação, com duas propostas de gêneros textuais diferentes; o candidato deve escolher uma para desenvolver.

- Seis questões de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa.

- Quatro questões interdisciplinares, sendo: Duas de língua inglesa e duas de ciências da natureza.

- Cada questão dissertativa vale quatro pontos, divididos em dois itens de dois pontos cada.

Segundo dia:

Questões comuns a todos:

- Matemática: seis para candidatos de exatas/tecnológicas e quatro para os demais.

- Duas questões interdisciplinares de ciências humanas.

Parte específica, conforme a área do curso de primeira opção:

- Ciências biológicas/saúde: sete questões de biologia e cinco de química.

- Exatas/tecnológicas: cinco de física e cinco de química.

- Humanas/artes: cinco de história, cinco de geografia, uma de filosofia e uma de sociologia.

Valentini Junior diz que a segunda fase exige uma mudança de estratégia em relação à primeira. O preparo, segundo ele, deve envolver principalmente a prática de escrita, tanto nas respostas dissertativas quanto na redação, com correção detalhada baseada nos critérios da Comvest, que divulga modelos de resposta esperada.

A primeira fase do vestibular, realizada em 17 de novembro, teve 57,7 mil inscritos e registrou abstenção de 6,4%, a menor em 15 anos. Entre os temas abordados, apareceram o filme Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, memes com a personagem Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino, e a canção Alvorada, de Cartola, uma das obras obrigatórias do processo seletivo.

Quais são os horários da prova?

Os portões abrem às 8h e fecham impreterivelmente às 9h (horário de Brasília) nos dois dias de prova, com duração de cinco horas cada.

O que é permitido levar?

Só será aceito o documento de identidade original informado na inscrição. É obrigatório levar caneta esferográfica preta de material transparente, lápis preto, borracha e garrafa de água própria. Régua transparente, água, sucos, chocolates, lanches leves e compasso também são permitidos.

Celulares, smartwatches, fones de ouvido, corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés, gorros, bandanas e qualquer aparelho eletrônico estão terminantemente proibidos.

Quais são os locais de prova?

O processo seletivo oferece 2.530 vagas em 69 cursos de graduação. As provas serão realizadas em 17 cidades de São Paulo: Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba. Fora do Estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Algumas cidades que tiveram locais de prova na primeira fase, não estarão disponíveis para a realização da segunda.

Cidades exceções que terão mudanças

Cidade escolhida para a 1ª fase Cidade de realização da 2ª fase

Americana Limeira

Araçatuba Presidente Prudente

Barueri Osasco

Botucatu Bauru

Bragança Paulista Campinas

Franca Ribeirão Preto

Indaiatuba Campinas

Lorena São José dos Campos

Marília Bauru

Mogi das Cruzes Guarulhos

São Bernardo do Campo Santo André

São João da Boa Vista Mogi Guaçu

Sumaré Campinas

Valinhos Campinas

QUAL É O CALENDÁRIO DO VESTIBULAR?

- 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro

- Provas de Habilidades Específicas (exceto Música) 3 de dezembro e 5 de dezembro

- Resultado - 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026