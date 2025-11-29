SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Thiago Da Cruz Schoba, que tem um perfil em que se intitula Thiago Schutz, foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (28) por violência doméstica. Ele é conhecido na internet como "Calvo do Campari".

De acordo com o boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso, a namorada relatou que tinha um relacionamento há três meses com Thiago. Durante a noite, enquanto mantinham relações, ele pediu que eles praticassem sexo anal. Ela, no entanto, negou.

Após a negativa, ele passou a agarrá-la, puxou os cabelos, deu tapas, arranhou, apertou seu pescoço e a jogou no chão. A mulher de 30 anos se vestiu às pressas e fugiu de casa, ligou para a polícia e foi encaminhada para o hospital.

Ela ainda solicitou medida protetiva de urgência contra Thiago e manifestou o desejo de representar contra ele. Às autoridades policiais, ele relatou que a namorada contou para ele sobre "coisas que teria feito com um namorado anterior", alega que "nunca forçou nenhum tipo de relação sexual" e que, na verdade, foi "a vítima que começou a agredi-lo.

Ele alegou que, para se defender, chutou a vítima para fora da cama apenas para afastá-la. Além disso, as autoridades policiais afirmaram no documento que a vítima mostrou um vídeo que mostra as agressões que sofreu, que foi juntado aos autos.

De acordo com as fichas de atendimento médico, há indicação de lesões corporais. Diante das informações, foi decretada a prisão em flagrante de Thiago.

CALVO DO CAMPARI

O coach Thiago Schutz, que tem mais de 461 mil seguidores na internet, diz na biografia do Instagram que comenta "sobre a realidade dos relacionamentos atuais" e costuma falar sobre como as mulheres seriam "caras" e sobre a valorização do que chama de homem moderno.

Em 2023, o coach de masculinidade ficou conhecido com um corte que circulou nas redes sociais de uma participação dele num podcast. Ele falava sobre o dia em que se sentiu incomodado por uma mulher oferecer a ele uma cerveja enquanto bebia Campari.

Ele alegava que tudo não passava de um teste para ver se ele abriria mão da bebida avermelhada e a acompanharia na cerveja. Memes foram criados, e o nome do coach ficou entre os assuntos mais comentados. Na internet, passaram a chamá-lo de "Calvo do Campari".