SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Enem 2025 ainda está na cabeça de muitos estudantes, mas para quase 96 mil candidatos de três cidades do Pará ele nem começou. Em razão da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que ocorreu de 10 a 21 de novembro no estado, esses alunos fazem o primeiro dia do exame neste domingo (30).

Ao todo, 95.784 candidatos das cidades de Belém, capital do Pará, Ananindeua e Marituba --cidades localizadas na Grande Belém-- estão inscritos para a prova. Neste primeiro dia de prova, os estudantes farão os itens de linguagens, ciências humanas e a redação.

A alteração no calendário no Pará fez com que os participantes paraenses ganhassem um tempo extra de preparação.

O estudante Artur Martins, do 3º ano do ensino médio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, conta que, apesar do cansaço acumulado, poder acompanhar a primeira aplicação do Enem ajudou na preparação.

"Por conta da COP30, nós do Pará começamos nosso calendário letivo bem cedo. Com isso, o adiamento do Enem tornou nosso ano um dos mais longos e cansativos. Entretanto, é muito positivo poder visualizar o molde da prova da primeira aplicação", afirmou ele.

As escolas de Belém, Ananindeua e Marituba precisaram antecipar férias após um decreto estadual, publicado em novembro de 2024, determinar o fechamento das unidades durante o evento da ONU.

Em nota enviada à Folha em junho deste ano, o Governo do Pará afirmou que a mudança "foi planejada para garantir que os estudantes do estado não sejam prejudicados, considerando o calendário estadual de aulas durante o período da COP".

Nesse cenário de ajustes, as instituições de ensino buscaram alternativas para não comprometer os estudos. Fabrício Alves, fundador e diretor geral do Colégio Physics, que faz parte da Inspira Rede de Educadores, diz que a escola estruturou um plano específico para que os alunos não fossem impactados pelo adiamento.

"Durante o período do COP30, com as escolas impedidas de abrir, mantivemos imediatamente a rotina pedagógica no formato online. Com isso, garantimos continuidade e foco total na reta final", afirma Alves.

A vice-diretora educacional do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, Aynara Gaia, também conta que o adiamento se transformou em oportunidade. Segundo ela, o tempo extra contribuiu para aprofundar a preparação dos estudantes.

"Nossos estudantes tiveram mais tempo para se preparar, puderam revisar a primeira aplicação e não ficaram sem aulas em nenhum momento", relata.

A polêmica sobre o suposto vazamento de questões do Enem também entrou no radar dos candidatos paraenses. Para alguns estudantes, o episódio levantou dúvidas às vésperas da prova.

O aluno Artur Martins conta que a polêmica afetou sua percepção sobre o exame.

"De certa forma, sim [gerou uma insegurança], especialmente com o aumento da concorrência dentre os cursos mais desejados, para os quais um acerto na prova pode determinar se entraremos na universidade ou se ficaremos fazendo cursinho", diz.

Para o estudante do 3º ano a repercussão do caso reforçou a necessidade de manter o foco até o momento da prova.

"Terei que fazer a melhor prova possível nos próximos dois domingos", afirma o aluno.

Segundo o Ministério da Educação, desempenho dos estudantes paraenses será calculado com base na TRI (Teoria de Resposta ao Item), "que considera o nível de conhecimento individual e as características de cada questão, conferindo comparabilidade entre os resultados de provas diferentes e garantindo equidade e isonomia entre todos os inscritos".

"Os participantes de Belém, Marituba e Ananindeua terão um tema inédito de redação, mas que será corrigida também segundo a mesma matriz de correção da prova regular, assegurando a equivalência entre as notas", afirma a pasta.

As provas de ciências da natureza e matemática ocorrem no dia 7.