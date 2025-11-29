SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na tarde deste domingo (29) suspeito de provocar um incêndio que atingiu uma ocupação na zona oeste do Recife. Ao menos cinco pessoas morreram.

O suspeito era morador do local e foi preso em flagrante. Ele foi linchado por outros moradores e encaminhado pela polícia para uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dele.

Segundo informações preliminares, o incêndio começou depois que o suspeito ateou fogo no próprio barraco, durante uma briga de casal. O major do Corpo de Bombeiros detalhou que entre as vítimas estão uma mulher e quatro crianças, com idades de 2 anos, 4 anos, 5 anos e 2 meses.

As chamas foram controladas, e as equipes seguem no local realizando rescaldo e buscas por mais vítimas. Eles viviam na ocupação Icauã Rodrigues, do Movimento Urbano dos Trabalhadores Sem Teto de Pernambuco.

Incêndio ocorreu nas proximidades da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Caxangá. O Corpo de Bombeiros informou que 26 militares atuaram na ocorrência.

A ocorrência foi registrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde seguem as investigações. A perícia no local será realizada pela Polícia Científica de Pernambuco nos próximos dias.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), lamentou as mortes. "Recebi com muita tristeza a notícia do incêndio na comunidade da UPA da Caxangá, que deixou vítimas fatais. Nossas equipes de segurança, assistência social e saúde já foram acionadas para prestar todo o apoio necessário. Que Deus conforte as famílias e amigos neste momento de dor. A eles, toda minha solidariedade", escreveu nas redes sociais.

Defesa Civil diz que incêndio atingiu 20 casas

Defesa Civil do Recife enviou equipe do plantão ao local. Os técnicos constataram que o incêndio afetou 20 das cerca de 30 casas existentes no terreno. "Os moradores não solicitaram abrigamento e receberão, de forma imediata, donativos como cestas básicas e colchões", afirma o órgão em nota.

A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome providenciará itens como auxílio-funeral, kits de higiene, limpeza e água, além de ajuda para emissão dos documentos perdidos. A Defesa Civil vai continuar acompanhando a situação. A população pode entrar em contato pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia. Defesa Civil do Recife